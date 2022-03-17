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Небензя: мэры украинских городов перепродают «гуманитарные» лекарства и еду

01:37, 18 марта 2022
Небензя: мэры украинских городов перепродают «гуманитарные» лекарства и еду Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что главы украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций. Он добавил, что украинские радикалы продолжают удерживать людей в качестве живого щита, сообщает РИА Новости.

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, — рассказал Небензя.

Дипломат при этом отметил, что Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так «цепляются». Он также отверг обвинения в адрес России в нападении на роддом и театр в Мариуполе.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти 7 тысяч иностранцев. Он добавил, что задержаны в том числе экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс продолжит поставки вооружений на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.

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