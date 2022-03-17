Небензя: Мариуполь скрывает преступления украинских радикалов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так «цепляются». Дипломат также отверг обвинения в адрес России в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Он отметил, что людей в качестве живого щита продолжают удерживать украинские националисты, сообщает РИА Новости.

Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так цепляются, — поделился Небензя.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти 7 тысяч иностранцев. Он добавил, что задержаны в том числе экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс продолжит поставки вооружений на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.