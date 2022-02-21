Небензя: Киев стянул к линии сопрокосновения 120 тыс военнослужащих

Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных, об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он назвал численность украинского контингента в ходе выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН по вопросам Украины, его трансляция ведётся на YouTube-канале международной организации.

Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооружённым провокациям против Донбасса, — заявил Небензя.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло ранее заявила, что сожалеет по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение, по её словам, может иметь глобальные и региональные последствия, заявила замгенсека на экстренном заседании Совбеза ООН.

Собрать экстренное совещание Организацию попросили семь стран. Как заявила ДиКарло, риск масштабного конфликта на Украине велик и его надо предотвратить любой ценой.

Украина в связи с признанием России ЛНР и ДНР также инициировала проведение внеочередного саммита «нормандской четверки». Об этом в своём видеообращении к нации заявил президент страны Владимир Зеленский.