Небензя и Полянский отказались слушать представителей Евросоюза в ООН Небензя и Полянский совершили демарш в СБ ООН перед выступлением спикеров ЕС по Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Полянский

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский перед началом выступления ряда представителей Евросоюза по ситуации на Украине покинули зал, в котором проходит заседание Совета безопасности, передает РИА Новости. Перед тем, как покинуть зал Небензя заявил о беспрецедентном числе делегаций, приглашенных для участия.

Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут, — сказал он.

Он убежден, что такой подход обесценивает собрания ООН и ставит под удар репутацию Совета.

В своей речи Небензя усомнился в том, что американской стороне удастся вернуть доверие Москвы, поскольку события 2022 года изменили отношения между странами. В качестве аргументов он привел поставки Украине оружия, а также русофобию и попытки «отменить Россию».

После выхода российских дипломатов в Совбезе выступили с речью глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представитель Словакии, Румынии. Далее будут выступать представители Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Италии, Испании, Чехии и прочих стран.

24 февраля проходит министерское заседание СБ ООН по украинскому вопросу.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. В документ было включено требование о выводе российских войск с территории государства, а ответственность за начало конфликта полностью возлагалась на Москву.

За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, среди которых: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея.

Воздержались 32 страны: Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран, Монголия, Узбекистан и другие.