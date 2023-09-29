Небензя: ЕС ведет необъявленную войну с мигрантами

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Европейский союз ведет с мигрантами необъявленную войну вместо того, чтобы помогать им, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Он назвал Средиземное море самым опасным маршрутом.

Констатируем, что год за годом Средиземное море остается самым опасным миграционным маршрутом с самым высоким уровнем смертности и становится для многих отчаявшихся людей смертельной ловушкой, — сказал Небензя.

Он также заявил о возникающих вопросах относительно принимаемых ЕС мер по спасению людей на море в рамках операции «Ирини». Постпред сослался на доклад генсека ООН, в котором говорится, что большинство беженцев было спасено или перехвачено другими силами и структурами, о которых ничего неизвестно.

При этом Небензя указал, что в анонсированном Евросоюзом плане говорится об усилении и расширении сферы деятельности морских операций в Средиземноморье.

Такое впечатление, что Евросоюз ведет необъявленную войну с мигрантами, которые погибают из-за отсутствия безопасных альтернативных путей, — сказал дипломат.

Ранее глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела заявила, что более 2,5 тысячи мигрантов из Африки с начала 2023 года утонули или пропали без вести в Средиземном море при попытке переправиться в Европу. По ее словам, число африканцев, желающих перебраться в Европу, значительно выросло.