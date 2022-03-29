Небензя допустил доставку оружия на Украину службой DHL

Оружие могут ввозить на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в автомобилях с медицинской символикой. Такое предположение сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости. По его словам, в такой ситуации международная компания может понести очень серьёзные репутационные потери.

Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооружённых сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву, — сказал Небензя.

Он добавил, что подобный сценарий способен нанести колоссальный репутационный ущерб всем международным компаниям, «которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой».

В ходе своего выступления Небензя также заявил, что Москва чётко соблюдает свои международные обязательства, так что тем украинским военным, которые предпочтут сложить оружие, ничего угрожать не будет. Дипломат добавил, что Россия не создаёт опасности для свободы гражданского судоходства в районе Украины.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что поставка вооружения западными странами на Украину является ошибкой. По его словам, это способствует увеличению числа жертв, но никак не может повлиять на исход спецоперации. Рудской утверждает, что настоящая цель подобных поставок заключается не в поддержке Украины, а во втягивании её в затяжной военный конфликт.