Небензя доказал продуманность атаки ВСУ на Лисичанск Небензя: цель и время атаки ВСУ на Лисичанск были подобраны неслучайно

Фото: MFA Russia/via Globallookpress

Цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, военные специально дождались, когда семьи в свой выходной отправятся в едва ли не единственное место досуга в городе, передает пресс-служба постоянного представительства страны при организации.

Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске, — сказал Небензя.

Также постпред подчеркнул, что соучастником ракетного удара являются США. По его мнению, об этом проговорился однажды представитель Главного управления разведки страны Вадим Скибицкий, когда в августе 2022 года сообщил, что Киев обязан согласовывать с Вашингтоном любое использование установки HIMARS.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику и родным граждан, погибших в результате атаки ВСУ на Лисичанск. Он также пообещал содействовать скорейшему наказанию ответственных за эту атаку.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в свою очередь выразила уверенность, что убийцей мирных жителей Лисичанска является американская реактивная система залпового огня HIMARS. Обстрел луганской пекарни, куда люди пришли просто поесть булочек, является чудовищной трагедией, констатировала журналист.