Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозкспорта из России Постпред России Небензя: у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у США, Лондона и ЕС есть два месяца, чтобы снять все санкции, которые мешают сельскохозяйственному экспорту из России. Как передается РИА Новости, об этом дипломат заявил на заседании СБ ООН.

Небензя уведомил Турцию и Украину, что Россия не возражает против продления их действия на 60 дней. Он также заявил, что дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении проблем и что если США, Лондон и ЕС заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины — у них есть два месяца, чтобы вывести цепочку операций из-под своих санкций с помощью ООН.

Если этого не произойдет, Небензя заявил, что непонятно, как будет работать концепция генсека ООН.

22 июля 2022 года в Турции была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.