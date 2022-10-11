Небензя дал прогноз о будущем СВО на Украине Небензя: цели специальной военной операции на Украине будут выполнены

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Ваислий Небензя заявил журналистам, что Россия выполнит цели специальной военной операции на Украине. Его слова приводит ТАСС. При этом Небензя подчеркнул, что не располагает деталями о ракетном ударе, осуществленном Россией по Украине 10 сентября.

Мы осуществляем цели специальной операции, и они будут выполнены, — сказал Небензя.

Он добавил, что не располагает деталями об ударе по Украине, знает лишь, что они «были произведены».

Я знаю, что уже много дней и недель российская сторона предупреждала, давая время украинцам воздержаться от диверсионных действий, которые они осуществляли. В субботу они осуществили диверсию на Крымском мосту. Это критическая гражданская инфраструктура для России, — сказал Небензя.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.