Постоянный представитель РФ при ООН Ваислий Небензя заявил журналистам, что Россия выполнит цели специальной военной операции на Украине. Его слова приводит ТАСС. При этом Небензя подчеркнул, что не располагает деталями о ракетном ударе, осуществленном Россией по Украине 10 сентября.
Мы осуществляем цели специальной операции, и они будут выполнены, — сказал Небензя.
Он добавил, что не располагает деталями об ударе по Украине, знает лишь, что они «были произведены».
Я знаю, что уже много дней и недель российская сторона предупреждала, давая время украинцам воздержаться от диверсионных действий, которые они осуществляли. В субботу они осуществили диверсию на Крымском мосту. Это критическая гражданская инфраструктура для России, — сказал Небензя.
Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.