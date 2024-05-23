Небензя дал оценку резолюции ООН о «геноциде в Сребренице» Небензя: резолюция о «геноциде в Сребренице» угрожает миру в регионе

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Василий Небензя

Россия считает, что принятая 23 мая Генассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» угрожает миру в Боснии и Герцеговине и в регионе в целом, заявил постпред РФ в организации Василий Небензя. По его мнению, инициаторы решения действовали намеренно.

Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы, — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что тогда погибли 100 тысяч человек. По словам Небензи, в той войне можно припомнить немало кровавых трагедий, коснувшихся и босняков, и сербов, и хорватов. Он добавил, что инициаторы резолюции хотят, чтобы боснийские народы никогда не примирились.

Генассамблея ООН приняла резолюцию 23 мая о «геноциде в Сребренице», предложенную Боснией и Герцеговиной, Германией и Руандой. Согласно резолюции, 11 июля будет провозглашено Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. «За» проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 государств воздержались.