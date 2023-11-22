Небензя анонсировал особое заседание СБ ООН по Украине Небензя: 8 декабря пройдет заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия 8 декабря проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. По его словам. которые приводит ТАСС, мероприятие пройдет по «формуле Аррии».

Не буду сейчас вдаваться в детали того, как <...> был, словно по нотам, разыгран подготовленный на Западе сценарий майданного переворота <...>. Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по «формуле Аррии», которую мы проведем 8 декабря, — сказал российский дипломат.

Он также заявил, что события в Киеве задумывались «исключительно в качестве ослабления России в интересах Запада». Согласно утверждению Небензи, граждан Украины «цинично использовали», поскольку в подготовленном сценарии «нет никаких собственных украинских интересов».

При этом он напомнил, что поводом для протестов стало решение кабмина страны о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как заверил Небензя, данное решение принималось «не под давлением России, а с целью обеспечения нацбезопасности Украины».

Заседание по «формуле Аррии» — это неформальные встречи, организуемые членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы. Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности.

Ранее Василий Небензя на неформальном заседании СБ ООН по «формуле Аррии» заявил, что миссия России при всемирной организации получает обращения об отъеме украинских детей у родителей в странах Европы. По его словам, такие случаи исчисляются десятками. Небензя подчеркнул, что от этого страдают беженцы не только из Украины, но и из других стран, в том числе Евросоюза.