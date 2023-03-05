«Не жалели никого»: жители Артемовска раскрыли преступления ВСУ Житель Артемовска Брежнев: полиция заставляла писать заявления против российских военных

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Эвакуированный мирный житель Артемовска Александр Брежнев рассказал РИА Новости, что украинские войска обстреливали жилые кварталы города с мая 2022 года, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных. Он добавил, что бойцы ВСУ не жалели никого и продолжали бить по домам, где могли быть люди. По его словам, полиции помогали украинские военные, которые «додавливали» несогласных.

Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации»... И с ними не поспоришь, бесполезно это было. Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали, давили на нас, — сказал Брежнев.

Он уточнил, что военные ВСУ уничтожили большинство домов в городе.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.