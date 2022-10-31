«Не Зеленскому решать»: политолог оценил вероятность исключения РФ из G20 Политолог Топорнин: заявления Зеленского не приведут к исключению России из G20

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Призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из G20 и не пустить ее на ноябрьский саммит не приведут ни к какому результату, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Николай Топорнин. По его словам, такие заявления носят скорее декларативный и политический характер, но не практический и к реальным изменениям не приведут. Эксперт уточнил, что «Большая двадцатка» состоит из крупных и мощных держав, к которым относится и Россия, поэтому исключить ее из этой организации Западу будет тяжелее.

Не Зеленскому решать, кого включать, а кого исключать из G20. Мы понимаем, что «Большая двадцатка» — неформальное объединение наиболее влиятельных, мощных и богатых стран мира. И Россия входит туда по этим определениям <...> Поэтому заявление Зеленского носит в большей мере политический, декларативный, а не практический характер, оно не может привести к исключению России, — пояснил политолог.

Топорнин напомнил, что из G8 Россию исключили страны, которые являлись ее противниками, тогда как в «Большую двадцатку» входят представители разных взглядов и среди них найдутся и сторонники Москвы, и противники, и нейтральные государства. На саммите будет обсуждаться и зерновая сделка, поэтому исключить участие в нем России было бы «нелепой затеей», добавил эксперт.

Россия ранее официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.