Не выходи из комнаты: европейцам посоветовали не тратить энергию зря

В Европе продолжает дорожать электричество из-за боевых действий на Украине и разрастающейся санкционной войны с РФ. На этом фоне власти стран ЕС не только разрабатывают национальные программы по сокращению энергозависимости от Москвы, но и настоятельно советуют гражданам менять бытовые привычки. Не задерживаться в душе, пореже разогревать еду на плите, терпеть жару в офисе — списки пополняются все новыми рекомендациями. Впрочем, как убедился NEWS.ru, многие идеи витали в воздухе задолго до начала украинского конфликта и с санкциями напрямую не связаны, а, скорее, находятся в русле зеленой повестки. В то же время европейские эксперты признают: ускоренный переход на альтернативные источники энергии, за который теперь ратуют уже не только европейские «зеленые», но и центристские партии, остается во многом фантомной целью.

Не мыться, не бриться, поститься

Недавно в соцсетях разошлось «вирусное» выступление в эфире Politico LIVE вице-президента Еврокомиссии, датчанки Маргрет Вестагер. Она призвала граждан ЕС не слишком долго принимать душ и следить за своими домашними, чтобы они тоже не задерживались в ванной.

Всякий раз закрывайте кран со словами: «Вот тебе, Путин!» — провозгласила вице-президент Еврокомиссии.

Масла в огонь подлил немецкий таблоид Bild , призвавший европейцев вообще пореже мыться. Откровения дерматолога о том, что не зазорно плодить на коже «полезные бактерии», а лучший способ поддерживать гигиену — «умываться по-кошачьи», не процитировал только ленивый.

Умывание pexels.com

В Брюсселе и других европейских столицах уверены: стоит европейцам потуже затянуть пояса, как они смогут заметно сэкономить на российских энергоносителях. Как подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (IEA), срочное внедрение плана «ограниченного потребления» на бытовом уровне позволит снизить потребность ЕС в нефти на 6% в течение четырех месяцев, а зависимость от российского газа — на треть к концу года. Другими словами, речь идет о возможной экономии 17 млрд кубометров природного газа и 220 млн баррелей нефти. В переводе на бытовой язык это означает, что каждое европейское домохозяйство в среднем сэкономило бы €450 в год за «коммуналку».

В рамках борьбы с глобальным энергетическим кризисом IEA выпустило для европейцев памятку. В ней гражданам рекомендуется устанавливать отопление на градус ниже, чем обычно, водителям — резко не тормозить на дороге и отказываться от личных автомобилей по воскресеньям, муниципалитетам — сделать общественный транспорт бесплатным для трудящихся, работодателям — по возможности вернуть сотрудников на удаленку, как в пандемию.

В отдельных странах ЕС эти рекомендации варьируются. Так, в госучреждениях и образовательных учреждениях Италии с 1 мая не разрешат включать кондиционеры до тех пор, пока температура в офисе не поднимется выше 27 градусов по Цельсию.

К лету мы получим три миллиона госслужащих в потных рубашках, — иронизирует издание Il Messagero .

«Зеленый» министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам завешивать окна плотными шторами, чтобы улучшить термоизоляцию домов, и ездить на велосипедах. «Это сбережет кошелек и позлит Путина», — почему-то уверен политик.

Европейцы покоряют дороги Европы Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Бельгии запустило кампанию «Я могу повлиять». Среди лайфхаков — отказаться от плиты и разогревать еду в микроволновке, а также не превышать на дорогах скорость в 110 км/ч.

Впрочем, об энергосбережении в Европе стали говорить еще в прошлом году на фоне резкого подорожания газа. Такие разговоры начались задолго до украинских событий. Так, еще в декабре портал Delfi писал о том, что власти Эстонии рекомендовали жителям по возможности стирать белье по ночам и утеплять свои дома. А в январе 2022 года литовский оператор Elektrum Lietuva посоветовал гражданам кипятить меньше воды, включать музыку потише и поменьше смотреть телевизор. А еще в 2005 году тогдашний мэр Лондона Кен Ливингстон и вовсе призывал горожан не спускать воду в туалете, чтобы поменьше ее расходовать ради сохранения природных ресурсов.

Свитер Картера

Как отмечает портал Yahoo News, европейским политикам не помешало бы обратить внимание на негативный опыт американцев. В свое время «призыв президента США Джимми Картера к согражданам натянуть свитера, чтобы сократить потребление энергии во время нефтяного кризиса 1970-х годов», обернулся настоящей пиар-катастрофой. Не говоря уже о всплеске народного гнева из-за повышения цен на топливо во Франции, который в 2018 году вылился в протесты «желтых жилетов».

Подобное несогласие и сопротивление на самом деле проистекают из глубинного индивидуального чувства протеста. Его можно сформулировать так: «Я не хочу, чтобы другие люди вторгались в мой образ жизни», — считает Ян Розенов, директор европейских программ неправительственной организации «Проект содействия регулированию».

По его мнению, европейским политикам «гораздо безопаснее призывать к строительству солнечных панелей и ветряков в пику России», чем давить на избирателей с призывами менять образ жизни.

Кран поднимает лопасть ротора для одной из новых ветряных турбин на строительной площадке берлинского коммунального предприятия недалеко от Спутендорфа Soeren Stache/ZB/Global Look Press

К дебатам европейцев не преминул подключиться заокеанский гость Илон Маск. Недавно он прилетал в Берлин, чтобы посмотреть, как там продвигается строительство первого европейского завода Tesla. В Германии Маска захватили фантазии об Испании. Он предложил построить там гигантскую солнечную батарею, которая сможет обеспечивать энергией «всю Европу».

Не рой другому траншею

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, Евросоюз каждый день переводит в Россию около €800 млн за нефтегазовый импорт. Однако даже Германия, страна с предельно жесткой позицией в отношении Москвы, по-прежнему выступает против немедленного газового эмбарго на топливо из РФ. Здесь, кстати, Берлин кардинально расходится с Парижем. В свежем интервью журналу SPIEGEL канцлер ФРГ Олаф Шольц попытался обосновать свою позицию, за которую на него обрушился шквал критики со всех сторон.

Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и остановки заводов, которые никогда снова не откроются. Это имело бы значительные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно ударило бы по нашим возможностям финансировать восстановление Украины. Поэтому я должен сказать со всей ответственностью: мы не можем этого допустить, — признал Шольц.

Любопытно, что большинство немцев солидарны с канцлером. Как пишет европейское издание Politico, примерно две трети граждан Германии в марте не поддержали идею нефтяного эмбарго.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хотя энергия солнца и ветра уже закрывает почти 40% потребностей ЕС, в ближайшие два года ее все равно не хватит, чтобы заместить импорт из РФ. К такому выводу пришли эксперты лондонского аналитического центра Ember . Более того, отказ от сделок с Россией угрожает противоположным эффектом. Чтобы восполнить дефицит топлива, некоторые страны рассматривают возможность продлить срок службы или возобновить работу угольных электростанций, что противоречит цели «Зеленого соглашения» по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.

Мы будем наблюдать расширение эксплуатации угольных электростанций и в краткосрочной перспективе точно не достигнем «зеленых» климатических целей, — соглашается профессор Института исследований устойчивого развития в Потсдаме Йохан Лиллиестам.

Конкуренция за сжиженный природный газ тоже до добра не доведет, считает старший советник по газовой политике в брюссельском энергетическом аналитическом центре E3G Рафаэль Аното. «Безусловно, приятно слышать сладкие речи Еврокомиссии о том, что самый быстрый, простой и доступный способ сократить потребление ископаемого топлива — это ускорить производство солнечной энергии, ветра, даже биогаза и зеленого водорода, — отметил аналитик в беседе с порталом Yahoo News. — Но оборотная сторона медали заключается в том, что нам понадобится много СПГ. То есть ЕС думает лишь о том, как уменьшить нашу зависимость от российского газа, но не от газа в целом. Значит, мы просто впадем в новую зависимость от ископаемого топлива. Просто на этот раз речь пойдет о зависимости от США или Катара».