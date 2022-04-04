«Не всё хорошо с совестью»: Лавров об американских политиках

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, заявил, что «у американских политиков не все хорошо с совестью», сообщает ТАСС. Ранее глава Белого дома назвал президента России военным преступником.

Это свидетельствует о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнёрами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков в общем-то с совестью не все хорошо обстоит, — заявил Лавров.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден совершил очередной выпад в адрес Путина и завершил свою речь словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Некоторые расценили слова 46-го президента США как стремление сменить власть в России. Однако в Белом доме позже пояснили, что Байден не призывал к смене режима в РФ. Там отметили, что точка зрения американского президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении других стран.