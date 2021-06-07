«Не в приоритете»: политолог объяснила отказ Байдена от встречи с Зеленским

https://static.news.ru/photo/d00c9dde-c788-11eb-a4f8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Отказ президента США Джо Байдена от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что для американца отношения с Украиной сейчас не в приоритете. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

Специалист считает, что Байден в настоящее время сосредоточен на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как предположила Елисеева, глава Белого дома сначала намерен провести переговоры с российским лидером, договориться о чём-то и уже после сделать заявления.

Не могу сказать, что этот знак плохой. Но этот знак свидетельствует о том, что для Байдена Украина, украинская политика, отношения с Украиной не в приоритете. Сейчас для него самое важное — встреча с Путиным, — объяснила политолог.

По мнению эксперта, Зеленский «хочет усидеть на двух стульях». Он пытается и свою политику проводить, и отношения с Байденом выстраивать, но так не получится, считает Елисеева.

Ранее стало известно, что сотрудники администрации президента США передумали приглашать на встречу с главой государства украинского лидера Владимира Зеленского. Ожидалось, что эти переговоры могли бы состояться перед саммитом с участием Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, который пройдёт 16 июня в Женеве.

Сам украинский лидер заявлял, что хочет встретиться с Байденом до начала российско-американского саммита. Он добавил, что как гарант украинской конституции готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Именно об этом Зеленский и хотел бы поговорить с Байденом на встрече, которая, по его словам, возможна «в той или иной форме».