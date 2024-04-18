«Не в Армению же»: Захарову удивило место, куда Лондон отправит нелегалов Захарова: британцы действуют в колониальном стиле во вред безопасности Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Предложение Лондона о депортации в Армению нелегальных мигрантов с территории Великобритании показывает колониальный стиль действий британцев, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, такое предложение идет вразрез интересам безопасности Армении.

Ситуация очень похожа на так называемые «руандийские схемы»... Мы слышали заявление МИД Армении о том, что содержательных переговоров на этот счет не было. Но раз не было содержательных, может, были несодержательные? Это классическая схема, по которой британцы действуют. Но тут удивительно, что они предложили ее Армении, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Лондон действует в традициях колониализма. По ее словам, миграционный вопрос приобрел настолько острый характер для Великобритании, что там готовы платить немалые суммы за его решения.

Мы понимаем, что для Лондона миграционная схема приобрела настолько острый характер, что там готовы платить немалые суммы, лишь бы реализовать собственные задумки в таком колониальном стиле. Но, все-таки, не с Арменией же... Они же там все кричат на Западе, что хотят обеспечить безопасность этой страны, но разве поток нелегалов — это то, что сейчас Армении нужно? — задалась вопросом Захарова.

Ранее английское издание The Times сообщало, что Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принять высылаемых из Королевства нелегальных мигрантов. Согласно документам британского МИД, которые оказались в распоряжении газеты, вопрос обсуждается с Арменией, Ботсваной, Кот-дИвуаром и Коста-Рикой. С этими государствами Лондон намерен заключить соглашение по аналогии с тем, которое ранее было достигнуто с Руандой.