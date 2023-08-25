«Не удивлен»: что сказали Путин, Байден, Кадыров о гибели Пригожина

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135, пассажиром которого был бизнесмен Евгений Пригожин, в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Как российские и западные политики отреагировали на авиакатастрофу?

Что сказал Путин о Пригожине

«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — заявил российский лидер в ходе встречи с Пушилиным.

Он отметил, что на борту самолета также находились сотрудники ЧВК «Вагнер», которые «внесли существенный вклад в борьбе с неонацистским режимом на Украине».

«Мы об этом помним, знаем и не забудем», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин пояснил, что знал Евгения Пригожина с начала 90-х годов. По его словам, предприниматель «был человеком сложной судьбы».

«Добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела. Как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, с результатом работал и за границей, в Aфрике, в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», — рассказал президент России.

Как отреагировал Пушилин на информацию о гибели Пригожина

В ходе встречи с Владимиром Путиным Денис Пушилин отметил, что с тревогой и большим сопереживанием воспринял информацию о возможной гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

Он напомнил, что именно бойцы ЧВК «Вагнер» внесли большой вклад в освобождение Артемовска (Бахмута). Врио главы ДНР добавил, что специалисты разберутся в причине катастрофы, которая произошла в минувшую среду в Тверской области.

Что о Пригожине сказал глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Пригожин был важной персоной государственного масштаба и внес большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Он признался, что давно дружил с бизнесменом.

«Он приезжал в Грозный по первому же моему приглашению, хотя был старше меня. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души», — сообщил он.

Глава Чечни указал, что в последнее время Пригожин «не видел либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране». При этом Кадыров, по его словам, просил предпринимателя «оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности».

Как прокомментировал ситуацию с Пригожиным Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не обращать внимание на заголовки иностранных СМИ о ситуации с крушением самолета в Тверской области, где мог находиться Евгений Пригожин. Он отметил, что по факту катастрофы было начато расследование происшествия и заведено уголовное дело.

«Знаете, я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-либо комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — пояснил глава МИД РФ.

Что говорили западные политики о гибели Пригожина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина страна еще больше стала опасаться действий ЧВК «Вагнер».

«Для меня это риторический вопрос. <...> [ЧВК „Вагнер“] еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — рассказал он.

По словам президента США Джо Байдена, он был не удивлен падением бизнес-джета российского предпринимателя Евгения Пригожина.

«Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. <...> Я занимался спортом последние полтора часа», — сказал американский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не имеет никакого отношения к возможной гибели связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина.

Читайте также:

В Госдуме назвали возможное место похорон Пригожина

Преемник Пригожина, уход ЧВК из Белоруссии: что сулят «Вагнеру» на Западе

Политолог рассказал, что ждет бизнес-империю Пригожина