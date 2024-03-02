«Не учат язык, не отличаются сочувствием»: президент Грузии о россиянах Президент Грузии назвала сложным вопросом присутствие россиян в стране

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Тбилиси, Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сложным вопросом присутствие большого числа россиян в стране и посетовала, что многие из них не интегрируются в местное сообщество. Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House она отметила, что сейчас в Грузии около 70 тысяч граждан РФ. Ее речь опубликована в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политика.

Тбилиси ожидает от эмигрантов осуждения «империалистических тенденций в России» и боевых действий на Украине, заявила президент. При этом правительство не пытается контролировать россиян, хотя это нужно делать, отметила она.

Они могут утвердиться, но не учат грузинский язык, не отличаются сочувствием к Грузии, не признают оккупацию 20% территорий Грузии. <...> Всего этого они не говорят или говорят иногда очень тихо, — сказала Зурабишвили.

В то же время она признала, что среди россиян «есть хорошие молодые люди, талантливые в области технологий и компьютерных наук, которые могут стать хорошим дополнением к грузинской экономике». Зурабишвили считает, что эмигранты должны уважать культуру Грузии и отправлять детей в грузинские школы, а не русские, чтобы они стали частью общества.

Ранее доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко назвал Грузию одним из главных торговых партнеров России после начала СВО. Также ими стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан.