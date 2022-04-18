Не только Украина: Россия и Израиль возобновили спор о церковной земле

Кремль выразил надежду, что власти Израиля решат в пользу России вопрос о владельце Александровского подворья в Иерусалиме. Проблема вернулась в повестку двусторонних отношений недавно, после распоряжения местного окружного суда отменить регистрацию прав РФ на дореволюционную собственность, хотя процесс был запущен в 2020 году благодаря личному вмешательству тогдашних властей еврейского государства. Сейчас с письменным призывом помочь в ситуации вокруг церковной земли к премьер-министру Нафтали Беннету обратился президент Владимир Путин. Однако в Израиле видят в данном послании желание надавить на правительство и связывают между собой проблему Александровского подворья и конфликт на Украине.

О том, что Кремль надеется на положительный исход переговоров по поводу законного собственника Александровского подворья, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тема Александровского подворья действительно достаточно давно стоит в верхних строчках повестки дня российско-израильских отношений, — обратил внимание Песков. — Мы ожидаем, что израильская сторона, руководство Израиля окажет всё необходимое содействие.

Впрочем, Песков уклонился от ответа на вопрос, отправлял ли Путин послание Беннету по соответствующей теме, заявив, что не будет комментировать «дипломатическую переписку на высшем уровне».

Нафтали Беннет Noam Revkin Fenton/JINI/Global Look Press

Факт, что президент вмешался в ситуацию, раскрыл в середине этого месяца Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) — российской структуры, отстаивающей права на подворье.

Вернули в лоно России Сергиевское подворье, сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, — признался Степашин, выступая в Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде. — Президент помогал нам здорово по Сергиевскому подворью: я только три письма по его поручению возил тогда руководителям Израиля. И сейчас он письменно обратился к новому премьер-министру Израиля Беннету, именно по Александровскому подворью.

Информация о послании появилась и в израильских СМИ.

Вековой спор

Исторический комплекс, который включает в себя включает в себя Порог Судных Врат, домовой храм Святого Александра Невского и музей, находится в Старом городе Иерусалима вблизи храма Гроба Господня. Александровское подворье было приобретено в 1859 году Россией у Османской империи. Изначально на участке планировали построить русское консульство, но некоторое время спустя там были обнаружены остатки важного архитектурного наследия. В 1882 году указом императора Александра III возникло Православное палестинское общество (ППО), которое занялось раскопками, строительством и укреплением российского присутствия на Святой земле. С 1890 года Александровское подворье пребывало в безвозмездном управлении ППО.

Споры вокруг законного владельца разгорелись после прихода к власти большевиков. На фоне революции Александровское подворье перешло в сферу ответственности Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и зарубежного представительства ППО. Арабо-израильская война 1948–1949 годов оставила Восточный Иерусалим в составе Иордании, которая признавала собственником только зарубежный филиал ППО. Переход Старого города в руки Государства Израиль не снял конфликтного вопроса с повестки: предпринимавшиеся с 1960-х годов попытки Русской православной церкви вести диалог с местными властями о статусе комплекса исторических сооружений были подорваны общим спадом в отношениях СССР и Израиля.

Нынешняя линия конфликта проходит между ИППО во главе со Степашиным и другим православным палестинским обществом, во главе с гражданином Германии Николаем Воронцовым-Гофманом. Обе структуры считают себя законными преемницами дореволюционного ППО и, соответственно, претендуют на Александровское подворье.

«Пинг-понг» вокруг подворья

Ситуация коренным образом изменилась в 2020 году, когда запись в израильском кадастре внезапно была изменена в пользу России. Ивритоязычные издания тогда интерпретировали перерегистрацию Александровского подворья как результат джентльменских договорённостей занимавшего на тот момент пост премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина. По этим предположениям, Москва получила право на собственность после того, как выпустила на свободу израильскую туристку Нааму Иссахар, которая была задержана российскими правоохранителями в одном из столичных аэропортов за провоз в багаже 9,5 грамма гашиша и была приговорена российским судом к 7,5 года тюрьмы по обвинению в контрабанде.

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Однако эпоха Нетаньяху закончилась. В марте этого года досье с Александровским подворьем попало в окружной суд Иерусалима, который отменил процесс перерегистрации и направил вопрос на рассмотрение правительства Беннета. Степашин открыто связал отказ отдавать России комплекс зданий с санкционным давлением в отместку за спецоперацию на Украине.

Пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной, и Израиль повёл себя так, как положено Израилю, — и нашим и вашим, и туда и сюда, что называется, пинг-понг устроили, — посетовал глава ИППО.

Эту версию поддержал член совета ИППО Олег Фомин, который выразил уверенность, что «израильские власти хотят выслужиться перед США».

«Срежиссировать кризис»

В Израиле считают обращение Путина к Беннету завуалированной попыткой давления. В последние недели еврейское государство значительно ужесточило свою риторику в отношении российских действий на Украине, что подорвало его начальные попытки сохранять относительный нейтралитет в конфликте.

В Москве воспользовались Александровским подворьем как рычагом давления на Израиль, — заявил местным изданиям бывший посол ближневосточной страны в России Цви Маген. — Ещё можно наладить диалог, причём не через СМИ, но пока что россияне пытаются надавить на израильтян. Мы ещё не знаем, чего они добиваются.

Дипломат не исключил, что таким образом еврейскому государству намекают на необходимость снизить градус заявлений по Украине.

Во всяком случае, сейчас Москва пытается срежиссировать политический кризис в регионе, — выразил уверенность Маген.

По его словам, правительство Беннета вполне могло бы проигнорировать запросы со стороны Кремля в теме вокруг Александровского подворья, чтобы посмотреть, что будет дальше. Если же российское руководство решится на эскалационный сценарий в двусторонних отношениях, то кабмину «придётся отреагировать», заявил экс-посол.

Так или иначе, но вопрос вокруг церковной собственности в Старом городе Иерусалима становится проверкой для пришедшего в 2021 году к власти правительства Беннета на готовность сохранять преемственность в политике Нетаньяху в том, что касается качества отношений с Кремлём. До перехода Нетаньяху в оппозицию подобные проблемы властям двух стран удавалось решать практически в ручном режиме.