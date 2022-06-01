«Не совсем понятно, как»: военный эксперт о поставках Украине ракет IRIS-T Военный эксперт Леонков оценил возможности Германии по поставкам ракет IRIS-T

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Конечно сейчас эти комплексы, в каких-то местах, уже проходят комплексную эксплуатацию, но я слабо представляю, как оружие, которое еще не состоит на вооружении у стран НАТО можно куда-либо поставлять, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал эксперт Алексей Леонков. Эксперт также отметил, что ПВО IRIS-T, делается на базе американской авиационной ракеты.

Надо понимать, что ракета ПВО IRIS-T, делается на базе американской авиационной ракеты AIM-190, так что ничего нового в этом нет. Дело еще и в том, что по заявлениям самих же представителей НАТО, комплекс должен был быть пройти все испытания к 2020 году, то есть у них этого комплекса, толком и в войсках даже нет. Конечно сейчас эти комплексы, в каких-то местах, уже проходят комплексную эксплуатацию, но я слабо представляю, как оружие, которое еще не состоит на вооружении у стран НАТО можно куда-либо поставлять, — заявил Леонков.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, какими он видит последствия возможной передачи США Украине реактивной системы залпового огня HIMARS, обсуждение поставок которой все больше привлекает международное внимание. Он считает, что велика вероятность того, что HIMARS в конечном итоге окажется в России, отечественные инженеры смогут её изучить и разработать эффективные методы противодействия данной ракетной системе.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия HIMARS, которые США хотят передать Киеву в рамках военной помощи, для нанесения ударов по России. ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, заявил президент Украины Владимир Зеленский