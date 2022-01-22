Не смертельно: в Британии оценили последствия для РФ санкций США

Новые экономические санкции США в отношении России, если они всё же будут введены, не окажутся смертельными для России. Такое мнение высказал обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер. При этом он признал, что ограничения осложнят жизнь страны и её граждан. Схожее мнение выразили и другие эксперты.

По словам Уорнера, антироссийские санкции США не станут для страны «экзистенциальными», они добавят сложностей России, но не нанесут по ней смертельного удара.

Схожее мнение выразил главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. Он подчеркнул, что у России «довольно высокий болевой порог» и объяснил, что это значит.

Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком, — сказал эксперт.

Он считает, что для по-настоящему серьёзного влияния Запад должен сделать с Россией примерно то же, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив страну из международной платёжной системы SWIFT. Однако ни одно из этих действий в настоящий момент не выглядит реалистичным, полагает Уорнер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.