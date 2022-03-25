«Не смертельно»: Песков оценил возможное исключение России из G20

Формат G20 является важным для России, однако в нынешних условиях исключение из «Большой двадцатки» не станет для страны смертельным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Что касается формата «двадцатки», он важен. Но с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдёт. Хотя в любом случае Россия всё-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие, — сказал представитель Кремля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками варианты исключения России из «Большой двадцатки» на фоне ситуации на Украине. По его словам, Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе.

Польша не осталась в стороне от этой инициативы. Польские власти заявили, что предложили официальным лицам США исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20) из-за ситуации на Украине. По словам министра развития и технологий Польши Петра Новака, это предложение получило «положительный ответ».

Позднее в МИД КНР раскритиковали идею исключения России из G20. Как заявил на брифинге официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, G20 остаётся главным форумом международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом. Кроме этого, он отметил, что ни США, ни любое другое государство не обладают полномочиями исключать другую страну.