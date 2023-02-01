«Время впустую»: Эрдоган хлопнул дверью НАТО перед носом Швеции Эрдоган: Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в парламенте. По его словам, после недавней акции сожжения Корана в Стокгольме Швеции не стоит «тратить время впустую» и надеяться на вступление в Альянс, передает ТАСС. При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара положительно настроена в отношении заявки Финляндии.

Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии, — сказал Эрдоган.

31 января Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что речь идет прежде всего о заявке Стокгольма, Хельсинки могут получить одобрение, если подадут документы отдельно.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также на этой акции был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.