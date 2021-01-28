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Не сдерживался: в Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

08:20, 29 января 2021 2 069
Джо Байден Джо Байден Фото: Doug Mills/Pool via CNP/Global Look Press

По словам пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь избранный президент США Джо Байден «не сдерживался».

В ходе брифинга Псаки отметила, что Байден не стал в ходе беседы скрывать свои опасения, и когда речь зашла об опасениях относительно действий российского лидера, глава американского государства говорил абсолютно откровенно.

Пресс-секретарь также отметила, что у её руководителя была чёткая цель, которую он и реализовал во время переговоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Путин по телефону поздравил американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

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