Не сдерживался: в Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

https://static.news.ru/photo/918a6f32-61f3-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Pool via CNP/Global Look Press

По словам пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь избранный президент США Джо Байден «не сдерживался».

В ходе брифинга Псаки отметила , что Байден не стал в ходе беседы скрывать свои опасения, и когда речь зашла об опасениях относительно действий российского лидера, глава американского государства говорил абсолютно откровенно.

Пресс-секретарь также отметила, что у её руководителя была чёткая цель, которую он и реализовал во время переговоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Путин по телефону поздравил американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.