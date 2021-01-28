Не сдерживался: в Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

По словам пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь избранный президент США Джо Байден «не сдерживался».
В ходе брифинга Псаки
Пресс-секретарь также отметила, что у её руководителя была чёткая цель, которую он и реализовал во время переговоров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Путин по телефону поздравил американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.