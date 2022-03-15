Депутат ответил на прогноз Арестовича о сроках мирного соглашения с Россией

Помощник президента Украины Алексей Арестович делает много прогнозов, большинство из которых не сбывается, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Говоря о переговорах между Россией и Украиной, он подчеркнул, что со стороны Киева «не с кем и не о чем» договариваться. Так депутат прокомментировал прогноз Арестовича о том, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.

Он считает, что часть украинского народа под воздействием зомбирования, которое происходило в течение многих лет, просто предала свои собственные интересы, русского мира и всего, что связано со славянством, почувствовала себя «уберменшами» (сверхчеловек) Восточной Европы.

Собственно, решили, что их задача, ради которой они должны существовать и служить — это быть оружием против России. Пока Украина в нынешнем виде не будет ликвидирована, ни о каком мире не может идти речи. И это однозначно понимают те, кто сейчас находятся на фронте, — отметил Бородай.

По его словам, пока нельзя говорить о скором соглашении между Москвой и Киевом, потому что российской делегации «не с кем там договариваться».

Договариваться там не с кем и не о чем. Это люди, не обладающие самостоятельной политической субъектностью, — подытожил депутат.

Ранее Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. При этом он считает, что при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.

Четвёртый раунд переговоров в видеоформате между Россией и Украиной прошёл в понедельник, 14 марта. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что была взята техническая пауза, переговоры продолжатся во вторник, 15 марта.