«Не проявил командирских качеств»: Токаев об отставке министра обороны

Уволенный с поста министра обороны Казахстана Мурат Бектанов продемонстрировал отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков. Об сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне, — говорится в сообщении.

Токаев добавил, что армия дoлжна быть оплотом независимости страны и стоять на страже интересов государства. Однако во время январcких событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не cмогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи.

При этом Токаев потребовал кардинально повысить боеcпособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач. Прежде всего, по его мнению, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. Важная миссия возлагается на создаваемое командование сил специальных операций.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.