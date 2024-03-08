«Не продают билеты»: в ФРГ не дали журналисту полететь в Калининград Журналист Энгельхардт: ФРГ не продает билеты в Россию по этическим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Калининград

Туристы из ФРГ, желающие посетить Россию, сталкиваются с проблемами еще на стадии покупки билетов, написал материал для Berliner Zeitung журналист Дирк Энгельхардт. Сам публицист рассказал свою историю поездки в Калининград.

В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом, — поделился он.

В то же время получение российской визы и бронирование отеля в месте назначения не доставили проблем Энгельхардту. В итоге журналист доехал до Гданьска на поезде, а затем уже купил билеты на автобус прямо до Калининграда. В заключении публицист признал, что путешествие стоило всех затраченных сил.

Ранее стало известно о возросшем интересе российских туристов к отдыху на курортах Саудовской Аравии. Турпоток в это государство по сравнению с 2022 годом увеличился в два раза, сообщил директор управления по туризму страны Фахда Хамидаддин. По его словам, Саудовскую Аравию посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину. Для привлечения иностранных туристов государство работает с местными партнерами.