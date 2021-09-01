Не позвали: премьер Японии не посетит ВЭФ и не выступит с видеообращением

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет принимать участие в нынешнем Восточном экономическом форуме и не станет выступать с видеообращением. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобо Като.

Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением. Он не получал приглашения на этот форум, — пояснил Като.

Ранее агентство Киодо сообщало со ссылкой на источник в японском МИД, что Суга намеревался лично посетить ВЭФ, однако поездка была отменена по причине того, что российская сторона не прислала приглашения.

Другой источник агентства предположил, что российская сторона, вероятно, желает вести диалог с «долгосрочным и стабильным» правительством Японии, а Суга с его перманентно снижающимся рейтингом и грядущими парламентскими выборами таковым в глазах российских властей не является.

Предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ участвовал в ВЭФ четыре раза, начиная с 2016 года.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. Он проводится в шестой раз. В нынешнем году имеет смешанную форму: гости будут участвовать как лично, так и в онлайн-режиме.