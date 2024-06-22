«Не повлияют»: в «Лаборатории Касперского» отреагировали на санкции США «Лаборатория Касперского»: санкции США против руководства не повлияют на бизнес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Включение членов руководства «Лаборатории Касперского» в санкционный список США никак не повлияет на устойчивость бизнеса, заявила пресс-служба компании. Там отметили, что ограничительные меры Вашингтона являются необоснованными.

«Лаборатория Касперского» знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) <...>. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама «Лаборатория Касперского», ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC, — следует из сообщения.

Санкции, по мнению представителей компании, были приняты на фоне текущей геополитической ситуации. США не принимали в расчет целостность продуктов и операционных процессов, констатировали в «Лаборатории Касперского».

Ранее администрация США объявила о планах ввести запрет на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября. В Вашингтоне посчитали, что из-за предполагаемых связей разработчика с правительством России есть риск хищения конфиденциальной информации, установки вредоносного ПО или отказа в критических обновлениях.

В «Лаборатория Касперского» подчеркнули, что собираются использовать доступные юридические меры для сохранения текущей деятельности и отношения с партнерами и клиентами после запрета. Решение американских властей будет способствовать развитию киберпреступности, резюмировали в компании.