«Не сработает»: Британия отказала Украине в новых танках

Поставки на Украину сложной военной техники в сжатые сроки будут неэффективными, потому что у вооружённых сил республики не будет времени для её освоения и подготовки экипажей. Таким образом, отказ от поставок иностранных танков ВСУ объяснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, усилия следует сосредоточивать на помощи, которой Украина сможет воспользоваться адекватно и в короткие сроки. Речь идёт о поставках или восстановлении российской или советской техники, уже имеющейся у неё на вооружении.

Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало, — подчеркнул Уоллес.

При этом он добавил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые Лондон пообещал Киеву, готовы к использованию на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется хотя бы один процент танков и самолётов, которые «пылятся» в странах НАТО. Он также указал на то, что безопасность страны равноценна безопасности Европы.

Глава государства добавил, что в вопросе поставок Украине вооружений партнёры проявляют нерешительность. При этом «абсолютное большинство населения Европы» считает, что Киеву следует помочь вооружениями, заключил Зеленский.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.