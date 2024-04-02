«Не подготовлены»: в США раскрыли, где НАТО не сможет противостоять России FP: странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике

Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/Global Look Press

Корабли НАТО

Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy. По его словам, США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга Альянса.

Даже с учетом Финляндии и Швеции Альянсу (НАТО. — NEWS.ru) не хватает военного присутствия на Севере. <...> Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике, — заявил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. Он отметил, что подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники.

До этого лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов, говоря о текущем характере отношений между Россией и блоком НАТО, заметил, что их можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции Альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».