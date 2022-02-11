«Не по нашей вине»: Шойгу заявил о напряжённой обстановке в Европе

Обстановка на Европейском континенте становится все напряжённее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом. Он отметил, что Москва не понимает причины нагнетания обстановки в регионе, сообщает ТАСС.

Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряжённее и напряжённее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости, — сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что в ходе встречи сторонам удастся обсудить актуальные вопросы снижения этой напряжённости. Шойгу предложил Западу внести вклад в снижение обстановки в Европе и перестать вооружать Киев.

Ранее Уоллес не исключил дальнейшего развёртывания британских войск в Восточной и Южной Европе. Он рассказал в интервью радиостанции LBC, что Великобритания готовится к этому на фоне ситуации с Украиной. По словам министра, основная миссия британских военных на востоке Европы носит гуманитарный характер и необходима для поддержания спокойной обстановки.

Уоллес также предупредил, что первым последствием гипотетического вторжения РФ на Украину станет миграционный кризис, когда миллионы или сотни тысяч беженцев окажутся в соседних государствах и полностью дестабилизируют обстановку. На этот случай Лондон выделит ещё тысячу солдат.