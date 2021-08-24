«Не пиар какой-то»: Лукашенко заявил, что выращивает арбузы во имя науки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на собственном участке вовсе не ради пиара, а во имя науки: глава государства таким образом проверяет наработки учёных, передаёт РИА Новости.

Арбузы — это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один, — оправдался Лукашенко.

Причиной подобного заявления стало посещение президентом Белоруссии хозяйства «Островщицы», администрация которого выступила с докладом перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Лукашенко отметил «безалаберное» отношение к технике и урожаю во время нынешней уборочной кампании, назвав происходящее «катастрофой». Сам Лукашенко не раз отмечал свою любовь к культивированию ягод, фруктов и других урожайных культур, при этом подчеркивая, что всё выращенное он отдает в детские дома.

Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать арбуз и кому следует ограничить их употребление в своём рационе.