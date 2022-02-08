«Не обсуждается»: в Армении отказались войти в Союзное государство

Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перспективах членства Армении в Союзном государстве России и Белоруссии, заявил, что вопрос присоединения республики к союзному государству не обсуждается, передаёт РИА Новости. Накануне Лукашенко заявил, что Армении «деваться некуда», кроме как вступить в Союзное государство. Также Лукашенко отметил, что Ереван больше «никому не нужен».

Нет. Не обсуждается, — ответил на это Аршакян.

Он добавил, что армяне и белорусы — братские народы, у которых есть тесные и дружественные отношения, и «никакое заявление не может повлиять на эту дружбу».

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваaн Унанян заявил, что слова Лукашенко «нацелены на обслуживание в первую очередь собственной внутриполитической повестки» и не связаны с внешней политикой Армении.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян оценил перспективы нормализации отношений Армении и Турции. По его словам, невозможно предугадать, нормализуются ли отношения Еревана и Анкары в текущем году, однако отказ сторон от предварительных условий «разряжает» атмосферу вокруг процесса.