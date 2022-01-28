«Не обсуждается»: США о запрете России торговать нефтью и газом

Введение против РФ санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT, на данный момент не рассматриваются. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, — говорится в сообщении газеты.

По данным издания, проработка санкций США против Роcсии на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной cтадии. При этом вероятные санкции могут затронуть неcколько крупнейших российских банков, например, ВТБ и Сбера, а также введение запрета на операции с госдолгом и экcпортного контроля по ключевым секторам, включая микроэлeктронику.

Ранее сообщалось, что для по-настоящему серьёзного влияния Запад должен сделать с Россией примерно то же, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив страну из международной платёжной системы SWIFT. Однако ни одно из этих действий в настоящий момент не выглядит реалистичным, полагает Уорнер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.