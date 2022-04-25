Не новичок: станет ли Макрон главой «Соединенных Штатов Европы»

Победу Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции 24 апреля признали парадоксом в новейшей политической истории Пятой республики. С одной стороны, Макрону удалось то, что не удавалось французским политикам последние 20 лет, а именно — переизбраться на второй срок. С другой, 28 процентов французов бойкотировали второй тур, где развернулась историческая битва между центристом Макроном, поднявшим на знамя ценности либеральной Европы, и его соперницей — крайне правой Марин Ле Пен. Чуть ли не главным фактором, повлиявшим на исход этих выборов, стал конфликт на Украине, считают эксперты. Многие избиратели поставили галочку за Макрона только затем, чтобы в Елисейский дворец не вошла Ле Пен, которая так и не смогла избавиться от имиджа «особы, приближенной к Кремлю».



Макрон — не патрон



В минувшее воскресенье 44-летний Макрон повторил успех Жака Ширака , сумевшего стать президентом Франции два раза подряд — с 1997-го по 2002-й и с 2002 по 2005 год. При этом «старый новый президент» вовсе не был триумфатором.



Страна политически раздроблена. Мы имеем три лагеря — сторонников центриста Макрона, праворадикальной Ле Пен и ультралевого Жан-Люка Меланшона. Кроме того, почти треть французов не пошли на выборы, поскольку их не привлекают политические посулы ни одного из фаворитов. И еще девять процентов из тех, кто пришел, сознательно опустили в урны пустые бюллетени. Это традиционное выражение протестного голосования, — признает портал Spiegel online. — Если суммировать эти цифры, то мы получаем 37 процентов. Выходит, они составили самую многочисленную партию. Партию тех, кто больше не верит в демократическую конкуренцию.

Эммануэль Макрон Gao Jing/XinHua/Global Look Press



В этот раз такой радости, как в 2017 году, когда Макрон только пришёл к власти, нет, — подтвердила в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская. — Тогда были надежды на перемены, на смену курса, на какие-то улучшения. Сейчас всем понятно, какую политику будет проводить Макрон. Кардинальных изменений, несмотря на обещания, ожидать не стоит. Для этого нет ни предпосылок, ни возможностей: в стране большой дефицит бюджета. Вероятно, больше усилий будет направлено на решение экологических проблем — прошлая пятилетка в этом вопросе оказалась для Макрона пропащей.

Да и сам Макрон, выступая с победной речью на Марсовом поле, признал: ему еще только предстоит стать президентом «всех французов и француженок».



Пока же Макрону предстоит бросить все усилия на создание парламентского большинства к июню, когда в республике пройдут парламентские выборы . «До выборов он будет действовать аккуратно, искать компромиссы. Макрон понимает: если победу одержит оппозиция, он будет скован в своих действиях. Его спасает, что правый и левый фланги от оппозиции разрознены и вряд ли соединятся», — считает собеседница NEWS.ru.

Эммануэль Макрон Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика президента на заморских территориях была не очень удачной. Там сейчас много социальных проблем. Многие из них породила пандемия и связанные с ней чрезмерно жесткие карантинные ограничения. Дошло до того, что даже персоналу больниц запретили выходить на работу, что привело к социальной напряженности. Голосуя за Ле Пен, жители этих регионов тем самым выражали протест против Макрона, — пояснила Арина Преображенская.



Кто сказал «уфф»?

Интересно вот что: Марин Ле Пен с большим перевесом выиграла у Макрона на. К примеру, на Мартинике она получила 60,87%, в то время как ее соперник — 39,13%. В Гваделупе за Ле Пен проголосовали 69,6%, а за Макрона лишь 30,4%.



Сам переизбранный президент признал: предстоящие годы вряд ли принесут спокойствие. Политологи считают, что на смену «желтым жилетам» на улицы, возможно, начнут активнее выходить профсоюзные активисты.



Демонстрации, протесты с противоправными и насильственными действиями — общая черта общественной жизни Франции последних двух десятилетий. Это способ выяснения отношений граждан с властью. Дело тут не в самом Макроне, а в том, что страна глубоко расколота по разным критериям. Проблемы есть и в социально-экономической сфере — страдают образование и медицина, и в культурной. В деревенской местности, в пригородах, особенно на северо-востоке страны, переживают очень тяжёлые времена традиционные отрасли — металлургия, энергетика и текстиль. Все это в совокупности раскололо страну. Результаты выборов отражают реальную картину. Вопросы глобального потепления, пандемия, украинский кризис — серьёзные проблемы оказали весомое влияние на результаты, — считает руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

24 апреля 2022 года, Париж, Франция: французская жандармерия стоит на страже во время демонстрации Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так что же не хватило для победы Марин Ле Пен? Хотя предводительница(бывшего «Нацфронта») уже вторые выборы проигрывает Макрону (41,45 против 58,55 процента), на самом деле она выступила лучше, чем пять лет назад. Как-никак, за консервативно-антииммигрантскую программу Ле Пен отдали голоса 14 миллионов французов. Среди ее обещаний — снова вывести Францию из военных структур НАТО (при сохранении членства в Альянсе), ослабить альянс Париж — Берлин и пойти на дипломатическое сближение с Москвой, как только на Украине «замолчат пушки». По мнению Ле Пен, диалог РФ с ЕС и НАТО все равно неизбежен. Но многих избирателей такой подход отпугивает.



Украинский вопрос и отношение к Москве стали важными, если не решающими факторами президентской кампании, отмечают собеседники NEWS.ru. В ходе дебатов Ле Пен вовсю стремилась отмежеваться от нынешней политики Кремля, что, впрочем, ее не спасло. Ей до сих пор припоминают высказывания в поддержку присоединения Крыма к РФ, а также историю о том, как в 2014-м ее партия взяла кредит на сумму €9 млн у Первого чешско-российского банка. И, по утверждениям европейских СМИ, история с погашением долга еще не закрыта.



После объявления итогов голосования вся Европа хором произнесла: «Уфф». При всех слабостях, метаниях и ошибках Макрона, которому предстоит управлять Францией следующие пять лет, именно он воплощает дух демократической, либеральной и открытой проевропейской политики. В противном случае единственное ядерное государство в ЕС лишилось бы политической предсказуемости, — объясняет Die Welt опасения избирателей.



Он меньше стал бить в барабан



Второй президентский срок Макрона обещает быть более амбициозным, чем первый. Особенно на внешнеполитической арене. Немецкие СМИ не устают твердить, что канцлер ФРГ Олаф Шольц теперь уже точно не может претендовать на лавры общеевропейского лидера, оставленные Ангелой Меркель. Внутри и за пределами страны на Шольца со всех сторон сыплются шишки из-за нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение. То, что он объясняет своей принципиальной позицией и нежеланием втягивать Берлин в открытое противостояние с Москвой, партнеры по правящей коалиции называют мягкотелостью. Коалиция, по их словам, явно трещит по швам, и авторитет главы правительства Германии падает. На этом фоне немцы раздают Макрону щедрые авансы.



В лице Макрона Европа получила явного лидера. За последние несколько недель канцлер ФРГ ясно дал понять, что не готов к этой роли. Это означает, что Шольц должен изо всех сил поддерживать Макрона, позволять ему руководить и не вставлять палки в колеса, в отличие от Ангелы Меркель. Не случайно Макрон в ознаменование своей победы попросил сыграть бетховенскую «Оду к радости» (гимн Евросоюза. — NEWS.ru), — отмечает Spiegel online .

Канцлер Германии Олаф Шольц Marquardt, Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению издания, Макрону предстоит стать одним из архитекторов новой Европы, которую он обещал сделать более независимой и суверенной. Теперь эту архитектуру придется выстраивать с учетом новых реалий украинского конфликта. Однако тема возникла не вчера: еще в 2017 году Макрон шел на свои первые выборы с этой повесткой. Речь шла об укреплении энергетической и военной автономии ЕС (включая идею создания, автономной от США), реорганизациидля лучшей защиты внешних рубежей, координации единой политики в отношении мигрантов. В ходе нынешней кампании Макрон «чуть меньше бил в европейские барабаны», но по-прежнему продвигал программу «суверенитета Франции и Европы». В Берлине морально готовы к тому, что в делах Старого Света Париж попытается перетянуть одеяло на себя.



«У Макрона и его младшего партнера Шольца есть всего два года, чтобы построить „Соединенные Штаты Европы“, способные застолбить собственное место в мире, — считает Spiegel online. — Через два года США предстоят президентские выборы. Если на них победит друг Кремля из рядов республиканцев, Америка „выключится“. К этому худшему из сценариев надо подготовиться».



Макрон уделяет значительное внимание сотрудничеству с другими европейскими странами, его программа нацелена на укрепление позиций Франции в ЕС. Но в ЕС входит много стран с различной геополитической ориентацией, в том числе те, кто чётко ориентируются на США даже в большей степени, чем на Брюссель. Прежде всего это Польша и страны Балтии. Нужно понимать, что центров тяжести в Европе несколько — атлантические и европейские. Так что построение «Соединенных Европейских Шатов» — задача непростая. В любом случае Берлин и Париж будут стремиться усиливать европейское измерение в мировой политике не в форме какой-то оппозиции США и НАТО, — отмечает профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.



Миротворец с Елисейских полей



Наконец, Эммануэль Макрон стремится играть активную, даже исключительную роль посредника в урегулировании между Москвой и Киевом — насколько это возможно. С начала боевых действий на Украине он остается единственным европейским лидером, не перестающим регулярно звонить президенту РФ Владимиру Путину. И предостерегает коллег от полного разрыва контактов с Россией. Причем лидер Франции выступает, настаивает, что говорить с Москвой надо от имени всего Европейского союза, говорит Руслан Костюк.



Европа должна находиться за столом переговоров. Мы все должны держать руку на пульсе, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за нашего решения больше не разговаривать с президентом Путиным наше место займут лидеры Турции, Китая или других стран, — заявил Макрон в интервью французскому телеканалу France Inter .



Но амбиции Макрона простираются дальше. Он подтвердил, что Париж готов выступить одним из гарантов будущего мирного соглашения (Берлин, заметим, высказывается на этот счет куда осторожней).