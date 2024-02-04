«Не новичок»: Маск рассказал, в чем преуспел Путин Маск заявил, что Путин преуспел в пропаганде

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сказал, что президент России Владимир Путин преуспел в вопросах пропаганды. Такое заявление бизнесмен сделал на фоне сообщений о визите в Москву журналиста-консерватора из США Такера Карлсона.

Чтобы быть честным, Путин и сам не новичок в пропаганде, — написал миллиардер в Twitter (X).

Таким образом Маск ответил на публикацию немецко-финского предпринимателя Кима Доткома. Тот утверждал, что благодаря Карлсону Путин «наконец изобличит всю их ложь и пропаганду».

Ранее стало известно, что Карлсон впервые прилетел в Россию. Об этом сообщил его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что мужчина прилетел в Москву ради встречи с президентом Путиным.

Политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что если Карлсон возьмет интервью у Путина, то это может стать вершиной его карьеры журналиста. Но в то же время, по его словам, американец станет объектом для критики на родине.

Он добавил, что сейчас в медийной сфере происходят большие перемены. Соцсети начинают влиять на общество не хуже больших, респектабельных СМИ, поэтому Такеру ничего не помешает завести авторское шоу.