«Не может быть места ультиматумам»: Песков о переговорах России и США

Россия не ведёт переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при обсуждении таких вопросов не должно быть места ультиматумам, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля также подчеркнул, что Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, в связи с этим Москву беспокоит любое расширение этого военно-политического блока.

Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены, — сказал Песков.

Как добавил представитель Кремля, российская сторона видит, что переговоры по гарантиям безопасности с Западом обрамляются агрессивными заявлениями со стороны США. Однако Москва хотела бы сначала провести переговоры с НАТО и Вашингтоном, а затем давать им оценки.

9–10 января в Женеве прошли консультации между РФ и США по предложениям России о гарантиях безопасности. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман.

12 января в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене 13 января запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.