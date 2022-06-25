«Не может быть и речи»: президент Литвы про транзит в Калининград Президент Литвы отказался создавать коридоры для транзита грузов в Калининградскую область

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти страны не рассматривают создание специальных коридоров в рамках транзита грузов через территорию государства в Калининградскую область. Таким образом, литовский лидер принял решение не идти на уступки по вопросу транзита. Он добавил, что Литва должна сохранить контроль за грузами, пишет Lenta.ru.

Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо коридорах, — сказал Науседа.

В Европе при этом отметили, что Евросоюз, в частности Литва, не вводили никаких дополнительных законов в рамках договорённостей по транзиту в Калининградскую область. Вильнюс, по заявлению Брюсселя, всего лишь исполняет введённые ранее санкции в отношении Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сравнил транспортную блокаду Литвой Калининградской области с «практически объявлением войны». О прекращении транзита некоторых товаров в Калининградскую область через Литву до этого сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги.