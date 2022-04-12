«Не можем позволить всё, к чему привыкли»: немцы о санкциях против России

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признаться в этом.

Мы, вероятно, в любом случае на какое-то время оставили наивысшую точку нашего благосостояния позади. Ситуация становится всё сложнее, — рассказал Мерц.

Он пояснил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже, а люди «не могут себе позволить то, что им хочется».

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа.

Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине. Предприниматель подчеркнул, что в случае отказа от топлива из РФ предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%.