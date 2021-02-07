Не менее трёх человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpgФото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В результате мощного землетрясения на Филиппинах пострадали не менее трёх человек. Инцидент произошёл в южной части страны.
По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, произошедшее в воскресенье днём землетрясение имело магнитуду 6,3, позднее этот показатель скорректировали до 6,1.
Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщил, что на острове Минданао пострадали не менее трёх человек.
Также землетрясение повредило две церкви.
Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской республики. При этом в Бурятии и Иркутской области ощущались подземные толчки от двух до шести баллов, в 25 населённых пунктах были зафиксированы толчки от четырёх до шести баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила три балла. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.
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