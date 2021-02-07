Не менее трёх человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад намерен разрушить Россию любыми путями и намерен использовать для этого таких персонажей, как Навальный, Каспаров или Чичваркин. Об этом пишет автор Telegram-канала «Андрей Вышинский», распространяющего новости силовых структур.

По мнению автора, одним из способов разрушения является попытка обесценивания роли СССР в исходе Второй мировой войны. Каспаров назвал Великую Победу «проклятьем» России, а беглый и проворовавшийся коммерсант Чичваркин говорил,...