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Не менее трёх человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

03:39, 08 февраля 2021
Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате мощного землетрясения на Филиппинах пострадали не менее трёх человек. Инцидент произошёл в южной части страны.

По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, произошедшее в воскресенье днём землетрясение имело магнитуду 6,3, позднее этот показатель скорректировали до 6,1.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщил, что на острове Минданао пострадали не менее трёх человек.

Также землетрясение повредило две церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской республики. При этом в Бурятии и Иркутской области ощущались подземные толчки от двух до шести баллов, в 25 населённых пунктах были зафиксированы толчки от четырёх до шести баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила три балла. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

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