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Не менее двух человек погибли при взрыве шахты в Колумбии

05:13, 12 июня 2021
Фото: Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Два человека погибли, семеро заблокированы в результате взрыва в шахте в Колумбии. Об этом сообщает Национальное горнодобывающее агентство в своём Twitter.

По данным агентства, инцидент произошёл в угольной шахте в муниципалитете Соча департамента Бояка в центральной части страны.

На месте происшествия работают спасатели. Троих человек удалось поднять на поверхность, им оказывается медицинская помощь.

Ведётся поиск семерых горняков. Также на поверхность было поднято два мертвых тела. Всего взрывом затронуло 12 человек.

Ранее сообщалось, что на золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек.

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