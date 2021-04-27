Не менее четырёх человек погибли при пожаре в больнице в Индии

https://static.news.ru/photo/fedcd1c6-a7d3-11eb-9459-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: news2world.net

В результате пожара в частной больнице в городе Мумбра штата Махараштра в Индии погибли по меньшей мере четыре человека, ещё несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, из больницы были эвакуированы 26 пациентов. находившихся в отделении интенсивной терапии. Сообщается, что больных коронавирусной инфекцией среди них нет.

На месте происшествия работают три пожарных расчёта. Также туда направлены пять автомобилей скорой помощи. В настоящее время возгорание удалось потушить.

Местные власти выплатят семьям погибших компенсацию в размере 500 тысяч рупий. Пострадавшим также выделят по 100 тысяч рупий.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о том, что в Индии в районе штата Ассам произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 107 километрах на северо-восток от крупнейшего города штата Ассам Гувахати и в 16 километрах от населённого пункта Дхекиаджули.