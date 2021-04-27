Не менее четырёх человек погибли при пожаре в больнице в Индии

В результате пожара в частной больнице в городе Мумбра штата Махараштра в Индии погибли по меньшей мере четыре человека, ещё несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По информации телеканала, из больницы были
На месте происшествия работают три пожарных расчёта. Также туда направлены пять автомобилей скорой помощи. В настоящее время возгорание удалось потушить.
Местные власти выплатят семьям погибших компенсацию в размере 500 тысяч рупий. Пострадавшим также выделят по 100 тысяч рупий.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно о том, что в Индии в районе штата Ассам произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 107 километрах на северо-восток от крупнейшего города штата Ассам Гувахати и в 16 километрах от населённого пункта Дхекиаджули.