Не менее 20 человек погибли в результате ДТП в Египте

В египетской провинции Асьют в результате столкновения автобуса и грузовика погибли не менее 20 человек. Об этом сообщается на странице провинции в социальной сети
По имеющимся данным, инцидент произошёл на дороге Асьют — Красное море. Ехавший из Каира в сторону провинции Сохаг автобус попытался обогнать грузовой автомобиль В результате машины столкнулись и загорелись.
Также сообщается о трёх пострадавших. Они доставлены в ближайшую больницу.
На месте происшествия работают медики и спасатели. Туда также выехал губернатор Асьютра Исам Саад.
Движение на участке дороги восстановлено.
Ранее nEWS.ru писал, что в результате ДТП с участием мини-автобуса погибли по меньшей мере семь человек.