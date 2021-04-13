Не менее 20 человек погибли в результате ДТП в Египте

https://static.news.ru/photo/dafcb480-acf0-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В египетской провинции Асьют в результате столкновения автобуса и грузовика погибли не менее 20 человек. Об этом сообщается на странице провинции в социальной сети Facebook .

По имеющимся данным, инцидент произошёл на дороге Асьют — Красное море. Ехавший из Каира в сторону провинции Сохаг автобус попытался обогнать грузовой автомобиль В результате машины столкнулись и загорелись.

Также сообщается о трёх пострадавших. Они доставлены в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают медики и спасатели. Туда также выехал губернатор Асьютра Исам Саад.

Движение на участке дороги восстановлено.

Ранее nEWS.ru писал, что в результате ДТП с участием мини-автобуса погибли по меньшей мере семь человек.