Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке
Захар Чайченко
Захар Чайченко
17:22, 12 апреля 2022
Фото: EPA/TASS
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Количество пострадавших в результате стрельбы в нью-йоркском метрополитене выросло до 13, хотя изначально сообщалось о пяти, пишет CNN. Уточняется, что инцидент произошёл в Бруклине. В источнике уточнили, что во время нападения открывший стрельбу применил газовую шашку. При этом на нём был надет противогаз и желтая строительная жилетка. Полицейским пока и не удалось найти преступника
В телеканале отметили, что сотрудники местной полиции проводят расследование.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл утром 12 апреля на самой платформе станции метро. О случаях летального исхода не сообщается. По предварительным результатам пострадали 13 человек, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция США. Газат сообщает, что американская полиция разыскивает человека, на котором был надет оранжевый жилет рабочего и противогаз.