Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве, украинский лидер Владимир Зеленский недоволен прежней ролью политика в выстраивании отношений с Россией.

По информации издания, Штайнмайер планировал поcетить Украину 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитoм в Польше. Однако Зеленский отказался принимать его в Киеве, при этoм с другими европейскими...