Не как в США: торговцы кокаином переезжают поближе к России

Торговцы кокаином переориентировалась с Америки на Европу. Такую тенденцию зафиксировали эксперты из центра InSight Crime и Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности. В своём совместном докладе они утверждают, что интерес к рынку в США ослабевает прежде всего из-за низких цен. Как считают аналитики, пандемия внесла свои корректировки в этот преступный бизнес: его методы стали более изощрёнными.

В вышедшем докладе «Кокаиновая труба в Европу» говорится, что объём поставок из Латинской Америки в страны ЕС в последние годы увеличился до такой степени, что теперь он начинает конкурировать с тем, который приходится на США.

Более умные торговцы давно предпочитают Европу, которая имеет гораздо больший потенциал, чем переполненный американский рынок, и сулит более высокую прибыль, — говорят авторы исследования. — Торговцы продвигаются на восток с уже устоявшихся западноевропейских рынков в направлении России и Азии и насыщают все промежуточные страны.

В докладе говорится, что переориентация трафика объяснима с точки зрения бизнеса: цены в ЕС значительно выше, а риски перехвата, экстрадиции участников сети и ареста активов существенно ниже.

Несмотря на то что основными воздушными маршрутами для ввоза кокаина в Европу являются коммерческие рейсы, были случаи, когда чартеры направлялись непосредственно из Латинской Америки в Европу, перевозя значительные партии, — отмечается в исследовании. — Парусные суда также стали доступнее и проще в управлении. А с ростом грузопотока между Карибским регионом и Европой этот способ перевозки крупных партий кокаина становится всё более популярным.

Причиной растущего интереса к восточному направлению эксперты называют и слабые меры, которые принимают страны ЕС в сфере безопасности. США тратят огромные ресурсы на борьбу с наркоторговлей. Этим занимаются агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA), Министерство внутренней безопасности, Иммиграционная и Таможенная службы, а также отчасти Южное командование Вооружённых сил (ВС) США, в то время как ресурсы силовых ведомств Евросоюза значительно ограничены. На этом фоне в большинстве европейских стран фиксируется рост активности наркомафии. Эксперты подчёркивают, что евросообществу стоит повысить уровень своей бдительности и радикально пересмотреть соответствующий инструментарий.

Xinhua/ZUMAPRESS.com

В то же время аналитики считают, что пандемия коронавируса повлияла на этот преступный бизнес, как и на остальные сферы жизни. Так, распространение COVID-19 и введение карантина привели к снижению контейнерных перевозок из Латинской Америки в Европу. Было зафиксировано огромное сокращение числа парусных судов, которые пересекают Атлантический океан и двигаются через Карибский бассейн. Кроме того, из-за карантинных ограничений оказались закрыты те общественные заведения, которые служили источником распространения. Тем не менее эксперты считают, что наркоторговцы ищут в пандемии новые возможности.

В минувшем году эту тенденцию подробно раскрыл Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), который находится в Лиссабоне. В его исследовании, где также говорилось о перенасыщении европейских рынков латиноамериканским кокаином, особо отмечалось, что этот запрещённый наркотик никогда прежде не был так доступен, а его предложение на чёрном рынке — столь изобильным, как во времена карантинных ограничений.

Аналитики EMCDDA обращали внимание на то, что способы доставки кокаина в ЕС за последний год стали ещё более изощрёнными и труднопрогнозируемыми. Так, несмотря на удар по уличной торговле, потребители и дилеры научились коммуницировать на подпольных онлайн-площадках в даркнете и социальных сетях. Дело дошло до того, говорили эксперты, что в Европе наркотики стали доставляться прямо на дом.

Поэтому логично ожидать, что одним из тяжёлых последствий распространения COVID-19 для Европы станет рост наркозависимости.