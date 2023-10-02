«Не изменит ход конфликта»: политолог о поставках дронов Bayraktar ВСУ Политолог Гуреев: поставка дронов Bayraktar ВСУ не повлияет на ход спецоперации

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставка новых турецких беспилотников Bayraktar Akincі ВСУ никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине и не изменит ситуацию, уверен политолог Данила Гуреев. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что предыдущие модели этих дронов уже показали свою неэффективность при наличии системы ПВО в зоне конфликта.

Даже если ВСУ поставят миллион таких беспилотников, это не то что не изменит ход конфликта, а просто утиль. Сам Байрактар отлично понимал, что СВО ему не на руку. Работа Bayraktar на территории Украины всегда делала ему антирекламу, — уточнил политолог.

По словам эксперта, эти беспилотники подойдут только для противостояния с «какими-нибудь дикими племенами в Африке». Эти дроны недорогие, легко поднимаются в воздух, имеют несложное управление. Но при наличии эшелонированной обороны Bayraktar становятся легкой мишенью. Политолог пояснил, что эти БПЛА движутся по прямой и легко отслеживаются по радарам. Новая версия, по его словам, практически ничем не отличается от предыдущей.

Попытки организовать поставки турецких беспилотников могут быть инициативой Вашингтона, чтобы Украина временно перестала требовать оружие от США, предположил Гуреев. Он также назвал одной из возможных причин желание Киева создать новый символ и информационный шум вокруг Bayraktar. По мнению политолога, при получении беспилотников Украина вновь заявит, что сможет переломить ход СВО.

Гуреев добавил, что Турция с начала спецоперации выступала одновременно и как миротворец, пытающийся стать посредником в конфликте, и как член НАТО с проукраинской позицией. Политолог подчеркнул, что отказ от нейтралитета произошел после прекращения зерновой сделки, в которой Анкара была главным выгодополучателем. Он заметил, что турецкая политика в связи с «личными обидами» и требованиями США стала трансформироваться.

Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар ранее заявил, что инвестирует около $100 млн в строительство трех объектов на территории Украины. По его словам, будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar, сервисный центр и главный офис компании.