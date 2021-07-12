«Не имеет права»: Песков об обвинениях Байдена в адрес Путина

Высказывания президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина были непозволительными и непростительными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, передаёт РИА Новости.

Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. <...> Такие заявления господина Байдена — я уже вчера сказал. — они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что США сбрасывали атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена». В этом шаге не было никакого смысла.

Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение, — заключил Песков.

Накануне Байден, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».