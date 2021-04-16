Не хочет эскалации, но провоцирует: немцы о политике Байдена с Россией

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Читатели немецкого издания Spiegel оценили заявления президента США Джо Байдена о том, что он не хочет обострять отношения с РФ и намерен выстроить с Россией стабильные отношения. Они усомнились в искренности высказываний главы Белого дома.

США — страна, которая активнее всех вмешивается в делах других стран. Особенно в России во времена Ельцина она делала это самым безобразным образом и с тех пор никак не может остановиться, — написал один из пользователей.

По его словам, США следовало бы заняться собственными делами и не лезть в политику других стран. Пользователь подчеркнул, что Байден хоть и не кричит давно известный лозунг «Америка превыше всего», однако действует в полном соответствии с ним.

Другой же юзер отметил, что глава Штатов только говорит, что не хочет конфликта, а на деле устраивает провокации.

Забавно: Байден хочет говорить с Путиным и не хочет круговорота эскалации. Но в то же время он занимается провокациями («Путин — убийца») и создаёт «отличную» переговорную атмосферу, вводя всё новые санкции, — добавил он.

Ещё один читатель написал, что на самом деле Байден хочет эскалации. По его словам, администрации президента США Россия нужна «как козёл отпущения», чтобы скрыть все проблемы страны, коих накопилось уже немало.

Теперь после удачных выборов в ноябре к власти вновь пришла старая хунта борцов за мир. Теперь нужно затаить дыхание и втянуть голову в плечи! — заключили в комментариях.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами» мирового сообщества, и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным он воспринимает как «мост», чтобы вернуть её назад.